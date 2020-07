Trapani, Ciccio “Pummaroro” è evaso un’altra volta 

E’ “caccia”, a Trapani, a Ciccio Pummaroro. Francesco Cammareri, infatti, è evaso dagli arresti domiciliari, facendo perdere le proprie tracce e da ieri è ricercato dalle forze dell’ordine.

Arrestato, dalla polizia, perché ritenuto responsabile, assieme ad altro complici ancora ignoti, della drammatica rapina subita dai coniugi Salone- picchiati e narcotizzati – nella loro villa di Casa Santa, di recente era stato scarcerato e sottoposto “ai domiciliari” nella sua abitazione nel rione San Giuliano dove lo chiamano “padrino” per i contatti, da lui millantati, con esponenti di Cosa Nostra.

La rapina venne messa a segno nella notte tra il 20 e il 21 gennaio del 2019. Francesco Cammareri era già agli arresti domiciliari in quanto una commissione medico lo dichiarò non vedente, Nonostante questo handicap, però, partecipò al “colpo”. Incastrato dal Dna rinvenuto in una sigaretta non …









Leggi la notizia completa