Trapani Calcio, Castori: “Messa in mora dei giocatori? Non mi riguarda. Col Pisa sarà una bella battaglia”

Alla vigilia del match contro il Pisa, il tecnico granata Fabrizio Castori in conferenza stampa ha dichiarato: “Auguri di compleanno? Ringrazio tutti per gli auguri. Non posso relazionarmi con i tifosi, ma sento il loro calore e il loro affetto. Sento l’amore nei confronti della squadra e l’importanza di poter mantenere una categoria che per Trapani è un orgoglio. Questo mi dà la spinta per essere sempre attento e per fare sempre al meglio il mio lavoro. Voglio riuscire a portare in porto questa avventura, raggiungendo l’obiettivo salvezza. Indisponibili? La squadra ha lavorato bene come sempre. Strandberg non è stato convocato perché non sta bene, mentre Colpani e Pirrello sono recuperati e sono stati convocati. La squadra dunque è quasi al completo. Con l’arbitro Robilotta mai una vittoria per il Trapani? Non dobbiamo permettere che queste cose ci entrino …









