Sicilia, lavori nelle gallerie sulla A29 Palermo-Mazara e A19 

Interventi di pulizia e verniciatura delle pareti di alcune gallerie lungo le autostrade A29 Palermo-Mazara del Vallo e della A19 Palermo-Catania, in entrambe le carreggiate, verranno effettuate la prossima volta.

Lunedì 20 luglio, saranno eseguiti gli interventi all’interno delle gallerie Sferracavallo, Isola delle Femmine e Scalette, tra il km 1,000 e il km 16,700 dell’A29.

A partire da venerdì 24 luglio, invece, saranno oggetto di intervento le gallerie comprese tra il km 20,500 e 118,500 dell’A19, ovvero Ventimiglia, Cameccia I, Cameccia II, San Giuliano Paramassi, Palumba, Resuttano, San Nicola, Scaldaferro, Cappuccini, Favilla e Misericordia.

Gli interventi prevedono il restringimento di carreggiata sui tratti di volta in volta interessati dai lavori e pertanto nei tratti a elevata intensità di traffico, ovvero tra Palermo e Punta Raisi e tra Palermo e Termini Imerese, le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno, tra le ore 21 e le ore 6 del …









