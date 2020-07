Santa Ninfa: Il Ministero dell’Istruzione dona 28 computer all’Istituto «Capuana»

SANTA NINFA. Il Ministero dell’Istruzione ha fornito ventotto computer all’Istituto comprensivo «Capuana». L’iniziativa, prevista durante il periodo emergenziale, ha avuto lo scopo di dotare tutti gli studenti, non uno di meno, di devices per la didattica a distanza. Gli alunni del «Capuana», nella fase di lockdown, hanno infatti svolto le loro lezioni on line grazie alla specifica applicazione «G Suite». Grande soddisfazione della comunità scolastica tutta e della dirigente scolastica, la professoressa Giulia Flavio (nella foto): «Il nostro impegno per attivare la didattica a distanza – commenta – ha consentito agli studenti di realizzare un processo di apprendimento significativo ed ha permesso di non interrompere quel rapporto vitale tra docenti, studenti e famiglie che costituisce l’essenza stessa della comunità scolastica. …









Leggi la notizia completa