Salemi, il Comune anticipa somme per Birgi. Venuti: “Continuiamo a credere nell’aeroporto”

Il Comune di Salemi continua a credere nell’aeroporto ‘Vincenzo Florio’ di Trapani-Birgi. La giunta comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha deciso di fare la propria parte nell’operazione che punta a coprire le somme del vecchio programma di co-marketing in favore dell’aeroporto che non erano state pagate da alcuni comuni della provincia di Trapani.

Il Comune di Salemi, che ha sempre onorato la propria quota di adesione all’accordo per Birgi, adesso mette sul piatto 3.077 euro del proprio bilancio comunale a titolo di anticipazione per coprire le somme dei Comuni inadempienti.

Si tratta di una somma che comunque, in virtù di un impegno da parte della Camera di commercio di Trapani, sarà restituita al Comune quando si completerà l’iter giudiziario delle ingiunzioni di pagamento avanzate nei confronti degli enti debitori.

“Stiamo lavorando insieme con altri …









