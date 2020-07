Salemi. I cantieri di lavoro e… il Tempo del sempre e del mai!

Nelle scuole di giornalismo non insegnano che “notizia” non è quando un cane morde un uomo ma, viceversa, quando un uomo morde un cane?

I lavori periodici di pulizia e scerbatura di una città rientrano tra le notizie?

Cinque miseri euri possono giustificare titoloni di giornali del tipo “al via i lavori”, “presto i lavori” “finanziati i lavori”?

Conta poco se nella realtà passano anni dall’annuncio all’apertura dei lavori per opere da realizzare?

Di certo fino a questo momento l’inizio della pulizia della Città.

Dopo l’eliminazione delle sterpaglie che infestavano la zona del nuovo centro della città, da alcuni giorni, gli unici due operai rimasti in organico comunale (per la serie: “todos caballeros”) sono al lavoro per ripulire cunette e scarpate delle contrade di Filci, Sinagia, Pusillesi, Bagnitelli, …









