Piccamabonu, una chicca olearia. Assaggiarla fa volare in Sicilia

Massimiliano Barbera produce questo olio da Nocellara del Belice. È un prodotto di corpo, ben fruttato e con sentori che richiamano il pomodoro. Sta bene crudo sia su piatti caldi che freddi.

Vorrei concentrarmi su una Regione italiana specifica e un cultivar in particolare. È risaputo che gli antichi Greci furono fondamentali per lo sviluppo degli uliveti in Sicilia, la terra posizionata nel mezzo del mare più importante di allora. Le Sicilia è stata il principio, da dove poi la coltura ha iniziato il suo lento cammino verso altre terre. Ma è anche stata la regione che ha custodito gelosamente le varietà più tipiche, forse per le problematiche interne per gli spostamenti, o forse per un attaccamento sviscerato dei suoi popoli. L’olio è Sicilia!

(Nella foto: L’olio Piccamabonu, da Nocellara del Belice)

Impensabile immaginare i piatti della tradizione siciliana senza olio, una cucina …









