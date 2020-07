Pd e Uniti per Castelvetrano denunciano : l’amministrazione perde finanziamenti per adeguamenti edifici scolastici per rischio covid 19

Il Partito Democratico di Castelvetrano ed Uniti x Castelvetrano apprendono con rammarico che l’amministrazione di Castelvetrano non ha avviato le procedure di accreditamento prima e partecipato all’avviso del 24 giugno 2020 Prot. 1319412 del Ministero dell’Istruzione, avente come oggetto:”… finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da COVID-19”.

Il tutto avvalorato dal fatto che in data 07 luglio 2020 al Prot. 19240, venivano pubblicate le graduatorie dell’avviso suddetto con gli elenchi relativi agli enti ammessi a finanziamento, distinti per regione di appartenenza; ed il Comune di Castelvetrano NON è inserito nell’elenco dei beneficiari al finanziamento relativo alla Regione Sicilia.

In specifico con nota prot. 29396 del 16/07/2020 il Gruppo Consiliare del PD ha depositato interrogazione in merito

Il Partito Democratico ed Uniti x Castelvetrano, con un proprio documento dello









