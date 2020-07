Panificatori, successo dell’incontro organizzato da CIFA. Attesa ordinanza dell’Assessore Turano che darà poteri ai sindaci per la chiusura domenicale e nei festivi

Grande successo per l’incontro, organizzato dalla sezione provinciale di Trapani di CIFA Italia insieme alla confederata AssoArtigianato, dedicato al settore della panificazione tenutosi ieri sera presso la sala convegni dell’Hotel President di Marsala.

All’incontro, intitolato “L’Arte del Panificare” – Tutela dei Diritti dei Lavoratori e Riposo nei festivi”, si è registrata una massiccia presenza di artigiani alimentari del comparto della panificazione; presenti alcuni rappresentanti istituzionali, in primis il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, il quale, nel corso del suo intervento di saluto ai partecipanti, ha ringraziato gli organizzatori e si è detto favorevole alla chiusura domenicale e nei festivi dei panificatori, così come proposta dall’Associazione Provinciale “I Fornarini” (confederata di CIFA Trapani” e che conta già molte adesioni nel settore della panificazione nel trapanese), con la possibilità di …









Leggi la notizia completa