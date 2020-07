Milano. Smantellato gruppo di etnia Rom dedito ai furti in azienda 

I militari del Comando Provinciale di Monza Brianza, col supporto di quelli dei Reparti territorialmente competenti, nonché del 2° Nucleo Elicotteri hanno dato esecuzione a 6 fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Monza nei confronti di altrettanti soggetti provenienti dalla Bosnia Erzegovina ritenuti, a vario titolo, responsabili di concorso in furti aggravati in danno di aziende e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’attività investigativa è stata condotta dai militari della Compagnia di Vimercate a seguito di 4 furti commessi dalla banda il 1° luglio 2020 ai danni di aziende di Nova Milanese, Seveso e Cesano Maderno attive nel settore della meccanica di precisione ed arredamento. I furti, tutti commessi con la tecnica della spaccata, sono stati compiuti utilizzando mezzi di trasporto in uso alla banda o muletti presenti all’interno delle ditte e utilizzati per abbattere le porte dei capannoni.

