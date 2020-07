Mazara, condannato l’ex consuocero del boss Agate 

Tre anni di carcere sono stati inflitti dal Tribunale di Marsala, per bancarotta fraudolenta, al 75enne ingegnere ed imprenditore edile mazarese Vito Gancitano, ex consuocero del defunto boss mafioso Mariano Agate ed ex legale rappresentante e amministratore unico della “Gancitano Costruzioni srl”, dichiarata fallita nel novembre 2012.

Gancitano è stato, inoltre, condannato a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, a 3 anni di inabilità all’esercizio di attività imprenditoriale e a risarcire la parte civile, e cioè la curatela fallimentare della sua ex impresa edile, con 791 mila euro. Quest’ultima parte della sentenza è stata dichiarata “esecutiva”.

Il procedimento è scaturito da un’indagine sulla famiglia del defunto boss mafioso mazarese Mariano Agate. Vito Gancitano, infatti, comprò a Milano un appartamento per un milione e 128 mila di euro e lo intestò alla figlia Rossella, sposata (poi separatasi) con un figlio …









