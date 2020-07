Marsala, nuovo autobus vandalizzato mentre è in servizio. Vetrata in frantumi

Una candela lanciata contro uno dei nuovi autobus del trasporto pubblico di Marsala ha mandato in frantumi la vetrata del mezzo.

I nuovi autobus sono entrati in funzione da qualche settimana e hanno già subito un atto di vandalismo. E’ accaduto sul mezzo che va ad Amabilina.

Tra le viuzze del quartiere popolare, sembra che al momento del passaggio ci fosse un gruppetto di ragazzi e qualcuno di loro abbia lanciato la candela che ha distrutto la vetrata, fortunatamente senza recare danno a nessuno.

Su quanto accaduto stanno indagando i vigili urbani di Marsala. Non è la prima volta che gli autobus di questa linea subiscono lo stesso trattamento.











