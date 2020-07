Marsala 2020, la scienza della politica e la scelta dei migliori…

Non si vuole chiedere troppo alla nostra classe dirigente politica, anche ad alti livelli, parlamentari e nazionali, ma una sbirciatina alla scienza della politica, potrebbero darla. Essa è una disciplina sociale che studia il fenomeno politico e si fonda sulla scienza empirica, ossia l’osservazione dei fatti, più banalmente attraverso i sensi e l’esperienza.

Un sostenitore dell’istitulizzazione della disciplina come materia universitaria fu Norberto Bobbio ed anche docenti, precursori e fautori della politica come scienza, Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca. I politologi citati erano degli studiosi. Anche l’eclettico Pareto lo era politologo, lo conferma la sua teoria dell’èlite politica, ma essendo un poliedrico l’applica anche negli altri settori, che poi molto semplicemente non sarebbe altro che la scelta dei migliori. Siccome noi elettori dovremmo scegliere il meglio della classe politica, siamo realisti, e quantomeno cerchiamo di avvicinarci al meglio.

In che modo? Studiando, sarò vintage, ma …









