L’oasi maltrattata di Capo Feto. La denuncia del WWF: “Servono più regole”

“Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un alternarsi di azioni da parte di associazioni e cittadini per chiedere all’Amministrazione Comunale di intervenire in difesa dell’Oasi Faunistica di Capo Feto.

Purtroppo ad oggi nulla di concreto è stato fatto. Nessun seguito alla nostra nota inviata via PEC a Febbraio 2020, nessun seguito ai contatti ed alle sollecitazioni informali intercorse.

Chiedevamo in prossimità della stagione balneare alcuni interventi mirati alla regolamentazione della fruizione del sito e all’applicazione delle norme di tutela vigenti”.

Lo scrive in una nota il WWF di Mazara del Vallo in merito alla situazione dell’oasi di Capo Feto, un luogo incantevole ma maltrattato e non regolamentato.

E sicuramente la pandemia non è stata d’aiuto, ma adesso è il momento di agire.

“Quanto accade ogni giorno e soprattutto nel fine settimana non può passare in sordina. Le foto allegate, scattate nell’ultimo weekend e …









