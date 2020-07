L’assessore Cappadonna plaude all’approvazione in consiglio comunale del Daspo Urbano

Nella giornata di ieri, con i voti della maggioranza penta stellata, è stato approvato il provvedimento di Daspo Urbano che dovrebbe aiutare a prevenire gli episodi di vandalismo e degrado. A darne notizia l’assessore alla polizia municipale Manuela Cappadonna che ha scritto sui social una cronistoria del provvedimento.

“Il 12 Novembre 2019 si è svolta una riunione operativa con sua Eccellenza il Prefetto ( presenti tutti i comuni della provincia) per affrontare la questione Daspo Urbano. In qualità di Assessore assieme al personale della PM ho partecipato e accolto la richiesta del Prefetto, il quale sollecitava tutti i comuni a dotarsi di un regolamento per l’applicazione del Daspo urbano in tempi brevissimi- scrive la Cappadonna-

Il 21 Dicembre la Giunta Municipale ha approvato con delibera la proposta di modifica del regolamento, ieri in consiglio comunale è stato approvato, esclusivamente dal gruppo del m5s, questo strumento che …









Leggi la notizia completa