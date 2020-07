La bomba d’acqua a Palermo, il giallo dei dispersi: non si trovano i corpi 

Come in tutte le cose siciliane, la tragedia diventa un mistero. Non si trovano infatti i corpi delle due persone che ieri, secondo alcuni testimoni, sono state inghiottite dalla bomba d’acqua che in pochi minuti ha creato il finimondo a Palermo. Non solo non si trovano, ma nessuno, a Palermo, ha segnalato la scomparsa di persone.

Un camionista ha raccontato di aver visto due persone sparire nel fiume di acqua e di fango nel sottopasso di viale Regione all’altezza di piazza Einstein. Una coppia mancherebbe all’appello, secondo la testimonianza, dopo il violento temporale che ieri pomeriggio ha colpito Palermo. In realtà nessun corpo è stato trovato.

Lo dichiarano anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte: “Fino ad ora non abbiamo alcuna certezza circa la presenza di eventuali vittime”. Perlustrato il sottopasso all’altezza dell’ex Motel Agip con il nucleo sommozzatori ed effettuato …









Leggi la notizia completa