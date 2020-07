Tragedia, nella notte, a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara. Biagio Nuccio di 20 anni ha perso la vita in un incidente. Alla guida di una Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro il muro di una abitazione.

Il giovane è rimasto intrappolato tra le lamiere della macchina. Per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per Biagio Nuccio ormai non c’era più niente da fare. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.









Leggi la notizia completa