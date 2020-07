Il nubifragio a Palermo: così un giovane ha salvato mamma e figlia 

Ieri durante il pazzesco nubifragio che ha colpito Palermo, mentre Salvini, cercava di capire quale tweet scrivere pur di associare l’odio agli immigrati a quello che accadeva a Palermo, un giovane, Sufien Saghir, nato a Palermo da genitori marocchini, metteva a repentaglio la propria vita per salvarne altre due: quella di una giovane mamma e di un bambino di appena due anni.

Come tanti altri, anche Sufien era rimasto incolonnato in auto con alcuni suoi amici, finché, improvvisamente, sentendo le urla e i pianti della ragazza, che nel mentre stringeva suo figlio su una tavola di legno, non ci ha pensato due volte a gettarsi in quel fiume di fango e di detriti.

“Aiuto, stiamo morendo”, ripeteva lei, bloccata in quel sottopassaggio che era diventato una trappola mortale. Finché Sufien, mentre l’acqua continuava a scendere a cascate, con una costola lesionata, una frattura scomposta alla spalla …









Leggi la notizia completa