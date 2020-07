Il dolore a Campobello di Mazara per la morte di Biagio Nuccio

Giornata di grande dolore a Campobello di Mazara per la morte di Biagio Nuccio, vittima, a soli 20 anni, di un incidente stradale autonomo. Anche il Sindaco Giuseppe Castiglione ha voluto lasciare un suo messaggio di cordoglio.

Nuccio di un dipendente della Srr che opera nel servizio della raccolta differenziata a Campobello. Per lui è stato fatale un incidente nella circonvallazione est di Tre Fontane, la frazione balneare.

«La morte così tragica di un giovane lascia sempre un vuoto incolmabile in tutta la comunità» afferma il primo cittadino.

Biagio Nuccio aveva frequentato l’Istituto Alberghiero a Castelvetrano e lavorava presso il bar “La torre dei saraceni” di Tre Fontane.









