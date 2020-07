Firenze. Undici misure cautelari personali per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Sequestrati numerosi beni mobili e immobili appartenenti a persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’inchiesta.

I Carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro e dei comandi provinciali di Firenze, Prato e Pistoia stanno eseguendo undici misure cautelari personali (sei in carcere, una agli arresti domiciliari, tre obblighi di dimora) emesse dal GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis, c. 1,2,3,4 C.P.) e sequestrando numerosi beni mobili e immobili appartenenti a persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’inchiesta.

Ulteriori dettagli saranno forniti alle ore 11.30 odierne, nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo presso la Procura della Repubblica di Firenze, alla presenza del Procuratore capo, Dott. Giuseppe Creazzo.









