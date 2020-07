Enti territoriali, in Sicilia la spesa pubblica è di 19 miliardi di euro 

Nel 2019 gli Enti territoriali siciliani hanno speso 19 miliardi di euro, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente. In termini pro capite tale valore ammonta a 3.818 euro, ovvero 160 euro in più rispetto ai 3.660 euro rilevati mediamente a livello nazionale, ma ben oltre mille euro al di sotto rispetto alla spesa mediamente osservata nelle regioni a statuto speciale (4.927 euro). Secondo i dati contenuti all’interno del report “Economie regionali – L’economia della Sicilia” della Banca d’Italia, la spesa degli enti territoriali siciliani si compone di 17,6 miliardi di euro finalizzati al sostegno della spesa corrente primaria (pari al 93,1% della spesa totale) e di appena 1,3 miliardi di euro per la spesa in conto capitale.

Secondo i dati sui pagamenti tratti dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope), circa la metà della spesa corrente sostenuta in Sicilia è servita all’acquisto di …









Leggi la notizia completa