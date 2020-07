Coronavirus: nessun contagio in Sicilia. UE si prepara alla seconda ondata

Sul fronte del Coronavirus in provincia di Trapani la situazione rimane ferma ai tre soli casi positivi e asintomatici. Due sono a Marsala e uno a Mazara.

Dall’inizio della epidemia, l’Asp comunica di aver effettuato in totale 18.239 tamponi, mentre sono 9.270 i test sierologici su personale sanitario. In totale sono 134 le persone ammalate e di queste 126 guarite e dimesse, 5 decedeute e tre i positivi attuali.

I dati regionali – Nessuno positivo al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. In totale i casi registrati dall’inizio dell’epidemia rimangono 3115, mentre le vittime restano 283 (nessuna nelle ultime 24 ore). Sono infine 137 gli attualmente positivi.

Sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 2083 tamponi. Quattro i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come gli otto giorni. In 133 si trovano in isolamento domiciliare.

Il focolaio di Catania – C'è preoccupzione però per il focolaio familiare scoperto a Librino, dove una coppia di catanesi e i loro figli …









