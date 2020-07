Castelvetrano, faceva la corte ad una ragazza con troppa “insistenza”. Condannato per stalking

La “corte” ad una ragazza non può sfociare nello “stalking”. A sentenziarlo è stato il giudice monocratico di Marsala Lorenzo Chiaramonte, che per atti persecutori ha condannato a un anno e due mesi di reclusione, oltre al risarcimento danni alla vittima, un tunisino di 35 anni, Ayed Aymen, domiciliato a Castelvetrano, che nel 2014 si era invaghito di una sua giovane connazionale (B.M.S.), che però non intendeva fidanzarsi con lui.

Aymen, non arrendendosi, avrebbe iniziato a pedinare e perseguitare B.M.S. quasi ogni giorno: la mattina quando la ragazza andava a scuola e il pomeriggio quando rientrava. La seguiva quando usciva e la importunava fino ad aggredirla, schiaffeggiandola, al suo ennesimo rifiuto.

A questo punto, "lei ha avuto il coraggio di denunciarlo" dice il legale di parte civile, l'avvocato Marco Campagna (nella foto).









