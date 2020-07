Carini, si inaugura la Personale fotografica di Paolo Staccioli organizzata da BCsicilia e Comune

Si inaugura sabato 18 luglio 2020 alle ore 18,00, organizzata dalla Sezione di Carini di BCsicilia e dal Comune e curata da Giuseppe Randazzo, Storico dell’arte, la personale fotografica di Paolo Staccioli. La mostra, che sarà visitabile fino al 9 agosto 2020, al Castello La Grua Talamanca di Carini.

Nella sua personale di Carini, l’artista espone per la prima volta in Italia le sue opere iconiche.

Dalle geometrie sature di colore della serie di Eclipses e Crystal Arrows, alle fotografie “organiche” in cui luce e colore sono scomposti e ripresentati in sfaccettature mobili e sorprendenti. Parlando del suo lavoro, Paolo Staccioli dice: “Amo giocare col mio mondo, e così come il gettare dei dadi sul tavolo da risultati imprevedibili, il gettare luci particolari su certi oggetti, da luogo a sempre nuove e impreviste configurazioni di forma e colore”.

L’artista si impone con la …









Leggi la notizia completa