Assemblea elettiva Unpli Trapani. Maria Scavuzzo riconfermata presidente provinciale

Maria Scavuzzo è stata confermata, per il terzo mandato consecutivo, Presidente Provinciale Unpli Trapani.

Sabato 11 luglio, all’interno della sala conferenze del Molino Excelsior a Valderice, si è tenuta l‘assemblea elettiva del Comitato Provinciale UNPLI Trapani APS, durante la quale ha presenziato, in rappresentanza dell’Unpli Sicilia l’avvocato Ignazio dì Giovanna, che ha portato i saluti del presidente regionale/ nazionale dell’Unpli Antonino la Spina.

A dare il benvenuto a Valderice insieme al Presidente della Pro Loco Maria Anna Teresa Pavia, anche l’assessore al turismo del Comune di Valderice Cristina Ferro.

Dopo la consueta fase delle operazioni elettorali, si è subito proceduto allo spoglio delle schede, che ha visto la riconferma come Presidente Provinciale Unpli Trapani della vitese Maria Scavuzzo. Durante l’assemblea sono stati inoltre eletti i consiglieri provinciali: Gaetano D’Anna (Pro Loco Castellammare del Golfo); …









Leggi la notizia completa