Asp Trapani, avviate selezioni pubbliche per Dirigenti Sanitari di I e II Livello

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani recluta Dirigenti Sanitari.

Con delibere della direzione generale dell’Asp di Trapani sono state completate le commissioni di concorso per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali:1 posto di Direttore medico di Struttura Complessa (S.C.) di Medicina Generale del presidio ospedaliero di Alcamo; 1 posto di Direttore Medico di S.C. di Malattie Infettive e Tropicali del P. O. di Marsala; 1 posto di Direttore Medico di S.C. di Ortopedia e Traumatologia del P. O. di Marsala; 1 posto di Direttore Medico di S.C. di Terapia Intensiva del P.O. di Mazara del Vallo (Anestesia e Rianimazione); 1 posto di Direttore Medico di S. C. di Chirurgia Generale del P.O.di Trapani; 1 posto di Direttore Medico di S.C. di Assistenza Territoriale per la Tutela della Salute dell’Infanzia, della Donna e della Famiglia;2 posti di Direttore di Struttura Complessa & …









