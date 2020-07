[2 Video] Mazara. Riprende l’attività della Chiatta: In servizio da oggi al 15 ottobre, tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 22

Ripresa questa mattina l’attività della Chiatta, la zattera di collegamento tra le due sponde del fiume Mazaro: attività che era stata sospesa lo scorso 25 marzo a seguito della scadenza del contratto tra la società Ecolmare sas ed il Comune di Mazara del Vallo.

“Da oggi e fino al 15 ottobre – ha detto l’assessore comunale Vincenzo Giacalone, presente stamani alla ripresa del servizio della chiatta – il collegamento riprende e sarà garantito tutti i giorni, dalle ore 7 alle ore 22, per consentire a cittadini, turisti e visitatori di usufruire gratuitamente del caratteristico servizio di trasporto tra le due sponde del Mazaro, soprattutto nel periodo estivo”.

Il servizio sarà garantito ancora dalla società Ecolmare sas di Mazara del Vallo per un costo complessivo di circa 21mila euro oltre Iva: le stesse condizioni economiche del precedente contratto ma per una durata …









