[Video] ‘Ndrangheta, blitz tra Veneto e Calabria: 33 arresti e sequestri per 3 milioni, oltre 100 informazioni di garanzia

NELLE PRIME ORE DELLA MATTINATA ODIERNA IL R.O.S., CON IL SUPPORTO DELL’ARMA TERRITORIALE IN VENETO, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E CALABRIA, STA ESEGUENDO UN’O.C.C., EMESSA DAL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI VENEZIA SU RICHIESTA DELLA LOCALE D.D.A., NEI CONFRONTI DI 33 INDAGATI PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, TRAFFICO DI STUPEFACENTI, ESTORSIONE, RAPINA, USURA, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI, FURTO AGGRAVATO, FAVOREGGIAMENTO, VIOLAZIONE DELLE LEGGI SULLE ARMI, CON LE AGGRAVANTI MAFIOSE.
CONTESTUALMENTE, SI STA PROCEDENDO ALLA NOTIFICA DI PIÙ DI CENTO INFORMAZIONI DI GARANZIA E A NUMEROSE PERQUISIZIONI E SEQUESTRI DI BENI, MOBILI E IMMOBILI, PER UN VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 3 MILIONI DI EURO.
I PROVVEDIMENTI SCATURISCONO DA UN’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA AVVIATA PER ACCERTARE LA PRESENZA, IN VENETO, DI STRUTTURE NDRANGHETISTE.
I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE SARANNO ILLUSTRATI NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA CHE SI TERRÀ …