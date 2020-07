Tragedia a Palermo, Musumeci: “dolore e rabbia per vittime innocenti”

Sulla tragedia di questo pomeriggio a Palermo, dove due persone sono morte annegate all’interno della loro auto, a causa del nubifragio abbattuto sul capoluogo siciliano, c’è l’intervento di Nello Musumeci, che esprime il suo cordoglio per le vittime.

“Dolore e rabbia ha espresso il presidente della Regione Siciliana, assieme ai sentimenti di cordoglio, alle famiglie delle “vittime innocenti di Palermo”.

“Tragedie come queste – ha detto il governatore – debbono farci riflettere sulla necessità di adottare nuove e urgenti strategie di prevenzione e di pianificazione del territorio, specie in quelli devastati da speculazioni selvagge. Ce lo impone il mutamento climatico e la responsabilità del ruolo di chi amministra”.













