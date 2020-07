Tra i banchi, gli interrogativi più importanti

di Carola D’Andrea

Da tutte le parti, nei mesi di didattica a distanza, è stato sottolineato il ruolo centrale della scuola. Eppure, in Italia, a parte delineare protocolli per lo svolgimento degli esami di maturità e indire concorsi i cui bandi sono soggetti a continue modifiche, sembrano poche le azioni volte a nutrire e garantire effettivamente la centralità e la solidità delle istituzioni scolastiche. L’emergenza sanitaria e la conseguente crisi economico-sociale, come tutti i momenti critici, hanno offerto, a occhi attenti e desiderosi di leggere tra le pieghe del reale, la possibilità – certamente non auspicabile attraverso tali mezzi- di attuare cambiamenti da tempo invocati.

Tra questi, la digitalizzazione della didattica, a cui si associa la “tecnicizzazione” della classe docente, e il riconoscimento, quindi una valorizzazione, di un sentimento comunitario, di un’appartenenza a un ordine superiore, non necessariamente definibile e …









