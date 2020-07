Sicilia, bombe d’acqua da Catania a Palermo. Coldiretti: “Danni enormi ai raccolti” – La Repubblica

Sicilia, bombe d’acqua da Catania a Palermo. Coldiretti: “Danni enormi ai raccolti” La RepubblicaMaltempo in Sicilia: temporali a Catania e Palermo, città sott’acqua [FOTO] Stretto webMaltempo in Sicilia, allagamenti a Palermo: auto trascinate dall’acqua e gente a nuoto in strada Gazzetta del Sud – Edizione SiciliaSICILIA – Temporale a Palermo, nubifragio causa inondazione VIDEO La Gazzetta del MezzogiornoTemporale a Palermo Danni e strade allagate VIDEO Live SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa