Scrive Guido, ancora sul caos nel centro storico di Marsala

Ancora caos, ancora schiamazzi e vita difficile nel fine settimana per chi abita in via Mario Rapisardi, e dintorni, nel centro storico di Marsala.

Dopo l’ultima segnalazione la situazione non è migliorata ci dice Guido, uno degli abitanti di quella zona che già in passato hanno segnalato i disordini creati dai giovani che frequentano i locali in zona. Ecco cosa ci scrive il nostro lettore.

Vi riscrivo perchè a distanza di settimane la situazione in via Mario Rapisardi non accenna a migliorare, anzi contrariamente alle aspettative di tutti noi residenti in questa via, stanno degenerando sempre piu velocemente.

Domenica abbiamo anche riceuto la visita verso le 12 di notte dell’ambulanza in quanto qualche ragazzo/ragazza si e’ sentita male, non vi dico le manovre che ha dovuto fare per arrivare nei pressi del locale e caricare il poveretto.

Anche in grande difficolta la pattuglia della polizia …









