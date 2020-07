Ragusa. Sequestrate oltre 250.000 “mascherine chirurgiche” prive di certificazione e poste in vendita 

Continuano le attività di polizia economico-finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Ragusa per il contrasto delle condotte di chi pone in essere pratiche commerciali scorrette connesse all’attuale emergenza epidemiologica.

In tale contesto, i militari della Compagnia Ragusa – coordinati dal sovraordinato Gruppo – sviluppando gli elementi informativi autonomamente acquisiti nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, hanno sequestrato oltre 250.000 mascherine non sicure, commercializzate all’interno di diversi punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale e riconducibili ad una delle più note aziende operanti nel settore della grande distribuzione di prodotti tecnico-professionali.

In particolare, da un preliminare riscontro della documentazione esibita al momento dell’accesso in uno dei negozi della provincia Iblea, veniva immediatamente riscontrata l’assenza di titoli utili per qualificare il prodotto come dispositivo medico e per legittimare il marchio “CE” presente sulle confezioni.

