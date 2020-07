Pallacanestro Trapani, Gabriele Spizzichini rinnova con i granata 

Un altro anno con la Pallacanestro Trapani. L’atleta romano, Gabriele Spizzichini, play-guardia, ha rinnovato il proprio contratto con la società granata.

Queste le prime parole di Gabriele Spizzichini dopo l’ufficialità del suo nuovo accordo con il presidente Pietro Basciano: “Lo scorso anno ho instaurato un rapporto eccellente con Daniele Parente e coi miei compagni ma il campionato si è interrotto quando eravamo in un eccellente stato di forma. Quando il coach e la società mi hanno chiesto di restare non ho avuto alcun dubbio: l’obbiettivo è di riprendere quello che abbiamo lasciato in sospeso”.

In merito all'ingaggio di Spizzichini, Basciano ha dichiarato quanto segue: "Con la firma di Gabriele abbiamo inserito un'altra pedina fondamentale nel nostro roster. Gabriele è un giocatore eserto, è eclettico e capace di ricoprire più ruoli e sar&









