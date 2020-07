Pallacanestro Trapani, accordo con l’esperto Gabriele Spizzichini

La Pallacanestro Trapani comunica di aver raggiunto un accordo con Gabriele Spizzichini, play/guardia di 196 cm e 84 kg.

L’esperto atleta romano ha accettato la proposta di rinnovo annuale della Pallacanestro Trapani.

Queste le prime parole di Gabriele Spizzichini dopo l’ufficialità del suo nuovo accordo con la società del Presidente Pietro Basciano: “Lo scorso anno ho instaurato un rapporto eccellente con Daniele Parente e coi miei compagni ma il campionato si è interrotto quando eravamo in un eccellente stato di forma. Quando il coach e la società mi hanno chiesto di restare non ho avuto alcun dubbio: l’obbiettivo è di riprendere quello che abbiamo lasciato in sospeso”.

In merito all’ingaggio di Spizzichini l’amministratore delegato Nicolò Basciano ha dichiarato quanto segue: “Con la firma di Gabriele abbiamo inserito un’altra pedina …









