Nave punica rinvenuta a Marausa, la straordinaria scoperta conferma l’ipotesi di Sebastiano Tusa

Nella giornata di ieri, la Guardia Costiera, con la collaborazione della Soprintendenza e di BCSicilia – un’associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali – è intervenuta di fronte il lido “Tre Torri” nella zona di Marausa.

«Grazie ad una segnalazione, abbiamo rinvenuto una nave punica a 50 metri dalla costa e recuperato pezzi di anfore – hanno dichiarato delle fonti dalla Guardia Costiera – ma bisognerà fare altri scavi per capire a quando risale il tutto».

Dall’immersione è risultato visibile una porzione di circa dieci metri di un relitto sostenuto da un costone di sabbia.

Non si esclude che si tratti di una nave oneraria, cioè di una nave addetta ai trasporti commerciali. A confermare ciò anche la presenza dei frammenti delle anfore, utilizzate per il trasporto di alimentari.

