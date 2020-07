Nasce TrapaniWelfare, la piattaforma dei servizi per i cittadini trapanesi

Le famiglie italiane stanno riacquistando piano piano un po’ di normalità, anche se l’emergenza ha modificato in modo repentino, e forse duraturo, la nostra quotidianità, obbligando i cittadini ad assumere stili di vita che richiedono nuovi modelli di protezione sociale.

Per questo motivo Gruppo Cooperativo CGM e Moving, hanno messo a servizio della comunità la loro esperienza maturata in ambito di welfare aziendale sviluppando piattaforme personalizzate di servizi alla persona. Dopo le prime esperienze nei piccoli comuni e nelle grandi città di Napoli, Milano, Torino e Bari, da oggi anche Trapani potrà usufruire della piattaforma per i servizi di welfare dedicata ai cittadini con “Trapaniwelfare”: www.trapaniwelfare.it

Si tratta di un ulteriore segnale positivo dell’Italia cooperativa che nell’emergenza è stata in grado di riorganizzarsi offrendo una risposta adeguata ai nuovi bisogni. La piattaforma, realizzata in …









