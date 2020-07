Mazara, il licenziamento di tre dipendenti Srr. Quinci: “Dall’Ugl dichiarazioni infamanti”

«Ho letto con stupore la nota stampa diramata dal sindacato UGL di Trapani, in merito alla notizia del licenziamento di tre dipendenti SRR Trapani Sud in servizio presso l’ufficio ARO di Mazara del Vallo.

La sigla sindacale, per come riportato nel comunicato, prende le difese dei suoi iscritti ritenendo illegittimo il provvedimento irrogato a loro carico. Le argomentazioni a tal proposito sollevate, anziché essere motivate sul piano giuridico-amministrativo, vengono invece concentrate sull’aspetto politico, provando forzosamente a stabilire una connessione inesistente tra il provvedimento emesso, che colpisce dei lavoratori dipendenti della SRR Trapani Sud e una vicenda legata alla amministrazione da me presieduta. Da quanto scritto dal rappresentante del sindacato, si percepisce l’intento di volere, in maniera pretestuosa, attribuire un taglio politico alla vicenda. E per far questo lo stesso riporta affermazioni infondate; il male informato dirigente sindacale dichiara infatti, che “ …









Leggi la notizia completa