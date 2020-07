Mazara, Al VIA la corsa per le elezioni regionali, in Consiglio comunale “nostalgia” per la “guerra fredda”

Il Consiglio comunale dello scorso 13 luglio rappresenta un vero spartiacque rispetto all’equilibrio che sembrava stabilito (ma lo abbiamo sempre scritto che si trattava di un equilibrio effimero e soltanto dettato da interessi individuali) con le scorse elezioni amministrative, avvenute poco più di un anno fa, fra le liste civiche di maggioranza che hanno sostenuto l’elezione del sindaco Salvatore Quinci.

Si è vero, è trascorso poco più di un anno dalle elezioni che sembrano ormai un ricordo lontanissimo, anche per la fase di lockdown che da marzo a maggio ha in pratica bloccato l’attività politica-amministrativa ( ma, volendo, non certo la progettualità grazie allo smartworking). Finito l’entusiasmo elettorale, anche diciamo la verità per i “variegati” accadimenti che hanno segnato questo primo anno di amministrazione, la politica, anzi sarebbe meglio parlare di interesse politico, sta iniziando nuovamente a …









