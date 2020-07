Nuova rottura per la rete idrica di Marsala e nuovi disagi per i cittadini marsalesi.

Dopo i problemi che da settimane hanno interessato la zona di Casabianca, questa volta il danno è in contrada Giunchi.

Durante i lavori da parte degli operai dell’Enel che stanno passando sottoterra i cavi elettrici, inavvertitamente è stato tranciato il tubo della rete idrica. Il danno è stato già riparato e l’acqua dovrebbe tornare nelle contrade nord interessate, già nelle prossime pore.











