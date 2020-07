Marsala – Condannato funzionario dell’Ispettorato Agricoltura 

Il Tribunale di Marsala (presidente del collegio: Vito Marcello Saladino) ha condannato ad un anno e mezzo di reclusione (pena sospesa) un funzionario dell’Ispettorato provinciale Agricoltura, Roberto Giovanni Alagna, di 50 anni, finito sotto processo con le accuse di abuso d’ufficio, falso ideologico aggravato commesso da pubblico funzionario e induzione in errore a causa di una “segnalazione” dell’assessorato regionale Agricoltura.

Per l’imputato, il pubblico ministero aveva chiesto tre anni di carcere. Il Tribunale ha derubricato l’accusa di falso ideologico in atti pubblici in falso in certificati o autorizzazioni amministrative. A difendere il funzionario sono stati gli avvocati Giovanni Galfano e Paolo Paladino. Secondo l’iniziale accusa, nella qualità di funzionario incaricato di una pratica, Alagna avrebbe attestato il falso in un verbale di accertamento preventivo relativo alla richiesta di estirpazione di circa 23 ettari di vigneto (238529 metri …









Leggi la notizia completa