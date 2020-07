Marsala 2020. Ore decisive per Grillo. Adamo parla di “sicurezza”. Fici con Di Girolamo

Si arricchisce il parterre dei candidati a sindaco per la città di Marsala.

A metterci la faccia è Sebastiano Grasso, presidente dell’associazione Arcobaleno, attivo nel campo dei diritti civili e del volontariato. Durante il periodo della pandemia sono stati tanti gli screzi con l’amministrazione comunale uscente.

Vive tra Marsala e Los Angeles, sposato con Markus.

Grasso ha completato la sua lista, 16 donne e 8 uomini: “Tutti uniti nell’unico obiettivo di dare una speranza di “pulizia” a questa Città che ha vissuto, per troppo tempo, sotto una cappa massonico-mafiosa, tra l’altro incompetente a 360°, che le ha impedito di respirare”.

E siamo alle solite anche per Grasso: lancia la pietra e nasconde la mano. Di chi parla Grasso? Chi sarebbero i massoni e mafiosi? Faccia i nomi, semmai li denunci agli organi preposti e non si coltivi la …









