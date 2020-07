Il vice sindaco di Erice, Gianni Mauro, dice che non si dimette 

“Non abbandonerò Erice e egli ericini”. Lo dice il vice sindaco di Erice Gianni Mauro, che è anche metà della Giunta, dato che la Sindaca è sospesa e lui è rimasto da solo in carica con un altro assessore, perché gli altri si sono dimessi.

Ecco la sua dichiarazione:

I fatti che hanno riguardato in questi giorni il Comune di Erice, per le note vicende giudiziarie della sindaca Daniela Toscano Pecorella, hanno imposto una profonda ed attenta riflessione in tutti noi. Anche in me che, in qualità di vicesindaco, ho avvertito un carico di responsabilità non indifferente. Ho subito pensato che fosse il caso di assumere decisioni collegiali, laddove possibile, naturalmente per il solo bene dei cittadini ericini, oltre che per evitare una paralisi amministrativa che, in fin dei conti, non fa altro che ripercuotersi proprio su di loro. Non certo per velleit& …









Leggi la notizia completa