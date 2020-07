Il Presidente USA Roosevelt a Castelvetrano, la storia in un libro

L’8 dicembre 1943, per poche ore, sbarcò a Castelvetrano l’allora Presidente degli Stati Uniti d’America, Franklin Delano Roosevelt. Una visita storica ma segreta, del quale mai si sono conosciute le vere ragioni, se non quelle che Roosevelt venne per decorare alcuni ufficiali e sottoufficiali. Roosevelt, a bordo di un velivolo dell’esercito americano decollato dall’aerodromo di El Aouina, in Tunisia, e scortato da uno stormo di dodici caccia, atterrò nell’ex aeroporto di contrada Fontanelle a Castelvetrano. Ad accompagnarlo c’era Ike, cioè il generale Dwight D. Eisenhower.

Su questa visita l'architetto Maurizio Tosco, appassionato di Storia militare, ha studiato e fatto ricerche per anni, tra alcuni archivi in Europa ma anche negli Usa, cercando foto e documenti, ritagli di giornali. Di quel lavoro certosino ne è nato un libro «L'Immacolata segreta del









