I Forestali devono rimborsare la Regione. Antonio David: “Perché a pagare devono essere i lavoratori” ?

E’ assurda la vicenda degli operai Forestali siciliani che, da una sentenza della Cassazione devono dare indietro gli arretrati contrattuali percepiti dal 2009-2013 per un errore non dovuto dagli stessi. «Non capisco che colpe hanno i lavoratori – dice Antonio David di ForestaliNews – se si sono visti accreditati dei soldi che sono venuti fuori dopo 10 anni. Se sbaglio c’è stato, è giusto che paghi chi ha commesso il danno e non certamente il lavoratore che incautamente ha incassato non sapendo tale vicenda. Ci si accorge ora del fatto dopo che, il lavoratore pur sempre con la “toppa nel fondo schiena” deve pagare per errore altrui”

Questa è la sentenza che è venuta fuori tramite i media e dove lo stesso Assessore all’Agricoltura Bandiera ha rilevato e ammesso che un errore c’è stato. «C’ …









