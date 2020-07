Gibellina, al via la 39^ edizione delle Orestiadi. Niccoló Fabi tra gli ospiti

Venerdì 17 luglio prende il via la 39^ edizione del Festival delle Orestiadi di Gibellina (clicca qui per il video di presentazione) con un’anteprima speciale “Non si sogna mai a caso”, parole, suoni e canzoni per rompere il silenzio (produzione esclusiva per Orestiadi 2020) con Vincenzo Ferrera e le musiche di Dario Sulis e Diego Spitaleri e la partecipazione straordinaria di Niccolò Fabi: un evento performativo per rompere il silenzio e segnare ufficialmente l’inizio di una lenta, difficile, ripresa dello spettacolo dal vivo. Il suono di una batteria sulle immagini di un teatro chiuso, le parole che raccontano l’inscindibile legame tra teatro, cinema e sogno, una dedica a tutti gli artisti fermi in questo difficile momento, segneranno il prologo del Festival.

La performance inziale di Vincenzo Ferrera, accompagnata dalle musiche di Dario Sulis e Diego Spitaleri e costruita nel Baglio di Stefano (ore 21,15









