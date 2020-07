Dal 16 luglio nei cinema il documentario di Letizia Battaglia – Shooting the mafia 

Esce nei cinema il 16 luglio il documentario Letizia Battaglia. Shooting the mafia, interamente dedicato all’opera della fotografa Letizia Battaglia (Palermo, 1935): una data simbolica, dal momento che è quella in cui si celebra l’anniversario della Strage di via d’Amelio nel 1992, nella quale perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Il film racconta la vita e la carriera di Letizia Battaglia, fotoreporter palermitana che ha lavorato a lungo per il quotidiano L’Ora raccontando la sua terra, a cominciare dai morti di mafia, passando per la politica e la cultura e rappresentando un punto di riferimento per la Sicilia e l’Italia a partire dagli anni Sessanta.

Realizzato da Kim Longinotto e prodotto da Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, il film è stato presentato al Festival di Berlino, al Sundance Festival e al Biografilm Festival: un racconto di Letizia Battaglia e del …









