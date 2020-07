Coronavirus, 15 nuovi casi positivi in Sicilia. Ordinanza di Musumeci sui migranti

Dopo diversi giorni che non si registravano nuovi contagi di Coronavirus, sono 15 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24. Di questi 11 sono i migranti risultati positivi dopo essere sbarcati a Pozzallo. Quattro sono i contagi, invece, nel catanese.

I dati nell’Isola – Per quanto riguarda il dato degli attualmente positivi sono 137, con un aumento di 14 unità rispetto a ierinamento di 14 unità rispetto a ieri. In decremento di 2 invece i ricoverati: oggi sono 4 e nessuno di questi si trova in terapia intensiva. Infine in aumento coloro che si trovano in isolamento: in tutto sono 133 con una crescita rispetto a ieri di 16.

Nuova ordinanza di Musumeci sui migranti in arrivo – Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che istituisce aree speciali all’interno dei porti interessati dagli sbarchi e la quarantena nelle navi. “Nessuno può andare oltre quella fetta di territorio …









