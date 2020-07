Controlli Capitaneria di Porto, sanzioni e pesca illegale

La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha intensificato i controlli in tutto il territorio costiero del proprio Compartimento marittimo che copre i Comuni di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Castelvetrano.

Con l’avvio dell’operazione “Mare Sicuro 2020”, finalizzata ad una corretta e sicura fruizione del mare a tutela della sicurezza dei bagnanti, dei diportisti nonché dell’ambiente marino, la presenza sulle spiagge e in mare dei militari in divisa bianca è stata incrementata.

Diversi sono stati i controlli già effettuati presso gli stabilimenti balneari, alcuni dei quali sono stati sanzionati in via amministrativa per diverse violazioni dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare, tra cui spiccano la mancanza di alcune dotazioni di sicurezza obbligatorie, necessarie per prestare le prime cure ai bagnanti in difficoltà, e l’assenza del personale addetto al salvamento. L’attività di pattugliamento …









