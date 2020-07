Chirurgia protesica dell’anca, ascoltiamo il Dott. Claudio Zara

In questo video il Dott. Claudio Zara, chirurgo ortopedico, presso la Casa Di Cura Villa dei Gerani ci parlerà di un argomento molto discusso da anni, l’artrosi e la protesi dell’anca, ma con un focus più moderno, ovvero quello delle tecniche mini invasive. Le tecniche mini invasive sono tali perchè permettono un risparmio dei tessuti, sia di quelli muscoli tendinei sia del tessuto osseo. Questo significa una riduzione della via chirurgica a soli 12-13 cm e che ci permette di non tagliare nessun tendine e nessun muscolo ma solo dissociarli ed inoltre significa anche utilizzare protesi di piccole dimensioni. L’utilizzo di queste tecniche favorisce non solo un minore impatto chirurgico del paziente ma soprattutto un recupero funzionale più veloce e più ampio.

Per maggiori informazioni: Casa Di Cura Villa dei Gerani, Via Alessandro Manzoni 83, Casa Santa Erice (TP) – tel. 0923 557311









